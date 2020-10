Firenze – Arrivano a pochi giorni dal taglio del nastro di France Odeon le nuove restrizioni del Dpcm del 25 ottobre, in tema di prevenzione sanitaria, che vietano le proiezioni aperte al pubblico in cinema e teatri.

E proprio in queste ore il direttore del festival, Francesco Ranieri Martinotti, insieme al presidente Enrico Castaldi, dopo un confronto con la direzione del cinema La Compagnia, ha deciso di svolgere la XII edizione di France Odeon in modalità online, grazie alla piattaforma in streaming, già sperimentata con successo da altri festival internazionali, Più Compagnia, in collaborazione con MyMovies.it.

“Sarà un’edizione ancora più ricca di proposte, interventi, presentazioni, contenuti extra, che sfrutterà le possibilità della Rete per il raggiungimento del pubblico internazionale e per la visione dei film in programma anche nei giorni successivi a quelli delle anteprime” – afferma Francesco Ranieri Martinotti.

Confermate le date del festival, dal 29 ottobre al 1° novembre; confermate le anteprime dei film provenienti dal festival di Cannes, dal festival di Venezia e dalla Berlinale; confermata la collaborazione con l’Institut Français Firenze, i premi l’Essenza del Talento Ferragamo Parfums, Foglia d’Oro Manetti Battiloro e Sguardi Mediterranei, quest’ultimo in collaborazione con l’Argenteria Pampaloni; confermati le presentazioni dei libri e gli interventi degli autori: tutti gli appuntamenti si svolgeranno online, sulla piattaforma Più Compagnia, live o in differita, con la possibilità di comunicare in chat con i protagonisti del cinema francese, ospiti del France Odeon.

Rispetto al programma annunciato alla conferenza stampa del 13 ottobre, ci saranno variazioni, che saranno comunicate sui siti internet www.cinemalacompagnia.it e www.franceodeon.com.