Firenze – Il ministro Dario Franceschini, ieri a Firenze al Gabinetto Viesseux per un’iniziativa, non si sottrae. E sul tema degli affitti brevi turistici annuncia che a breve verrà consegnata una legge.

“Il tema di Airbnb va governato in modo intelligente” dice il ministro, che aggiunge comunque che “il fenomeno ha portato anche un tipo di turismo interessante, a cui l’Italia non può rinunciare, ma va regolato. Non è possibile che ci sia chi finge di avere Airbnb e invece sono attività d’impresa mascherate. Stiamo lavorando su una norma che vorremmo inserire nel collegato turismo in queste settimane. Presto porterò una norma in Consiglio dei ministri”.