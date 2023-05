Firenze – Una riflessione sul tema “Socialismo liberale e socialismo riformista” è l’iniziativa con cui la Fondazione Circolo fratelli Rosselli di Firenze ricorderà con un unico evento due assassinii politici che segnarono la svolta nell’affermazione della dittatura fascista nel nostro Paese: quello di Giacomo Matteotti, avvenuto il 10 giugno 1924, e quello di Carlo e Nello Rosselli, perpetrato in Francia dalla Cagoule, su preciso input del regime mussoliniano, avvenuto il 9 giugno 1937.

Il 9 giugno prossimo, alle ore 16.30 nei locali dello Spazio Rosselli, via degli Alfani 101r, Firenze, la Fondazione Circolo Rosselli organizza dunque questa iniziativa, che vedrà l’introduzione del Presidente Valdo Spini. Interviene Stefano Caretti, curatore delle opere di Matteotti. Prenderanno la parola Carlo Cottarelli, “Giustizia e Libertà nell’economia e nella società contemporanea”, Beatrice Covassi, Deputato europeo, “Il riformismo ambientalista in Europa e in Italia” e Vincenzo Servalli, Sindaco di Cava dè Tirreni “Il riformismo civico”.