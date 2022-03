Un riconoscimento per il lavoro svolto a favore delle persone affette dalla malattia di Parkinson, che superano i dieci milioni nel mondo. Il Fresco Network, che ha la sua sede organizzativa a Fiesole e conta su sei diversi centri in tutta Italia e uno in Germania, è stato nominato “Network di Eccellenza della Parkinson’s Foundation”. Il Fresco Network è caratterizzato da strutture di qualità che offrono cure multidisciplinari basate sulle necessità delle persone affette dalla malattia di Parkinson.

“Questa nomina espande ulteriormente il nostro supporto alla comunità internazionale del Parkinson. Il Fresco Network è impegnato a fornire le migliori cure per il trattamento del Parkinson” ha dichiarato John L. Lehr, Presidente e Chief Executive Officer della Parkinson’s Foundation. “Sarà un grande onore lavorare con il Fresco Network per migliorare la vita delle persone affette da Parkinson in Italia”.

Oltre all’interesse per cure innovative e ricerca, il Fresco Parkinson Institute ed il Fresco Network sono fortemente impegnati in Italia a creare programmi avanzati di educazione sul Parkinson per le professioni sanitarie, per le persone affette dalla malattia e per i loro caregivers nell’ottica di dare ai pazienti la miglior qualità di vita possibile. Questa designazione è conforme ai criteri della Parkinson’s Foundation, che definiscono i centri di eccellenza come centri medici con team specializzati nel trattamento del Parkinson e nella ricerca. Al momento, nel mondo ci sono 47 centri di eccellenza della Parkinson’s Foundation, di cui 33 negli Stati Uniti e altri in Canada e Europa.

“Questa nomina – ha dichiarato il presidente Eugenio Giani – conferma il grande lavoro di qualità fatto negli anni dal Fresco Network con lo scopo di mettere a frutto i forti legami fra l’Italia e gli Stati Uniti nel campo della cura e della ricerca di questa terribile malattia. L’approccio multidisciplinare che ha adottato, insieme alla passione, l’esperienza e all’energia che contraddistinguono la Fondazione, è da considerare una delle chiavi migliori nella battaglia contro il Parkinson e siamo particolarmente orgogliosi che una realtà così pregiata, abbia sede proprio in Toscana”.

“È un onore ricevere questa nomina dalla Parkinson’s Foundation, che rafforzerà il ruolo del Fresco Network come leader nella cura del Parkinson”, ha dichiarato Paolo Fresco. “La lunga sofferenza di mia moglie Marlene e la sua perdita hanno reso profondo e personale il mio impegno nella lotta contro il Parkinson. Per queste ragioni, sono impegnato in prima linea con la Fondazione a fornire strumenti e risorse rivolte alla cura e alla qualità della vita dei Parkinsoniani in Italia”.