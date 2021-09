Firenze – Tantissimi, soprattutto giovani, in piazza per la prima iniziativa del dopo covid di Fridays for Future. A Firenze, oltre 5mila persone hanno partecipato al corteo che si è snodato da piazza Santa M aria Novella, per giungere a piazza Santissima Annunziata, marciando fra il Lungarno e il centro storico.

Foto: Massimo Lensi