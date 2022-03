Firenze – Circa un migliaio di giovani in piazza, nessuna bandiera di partito, tanti striscioni anche dei sindacati, e, in fondo al corteo, una nutrita delegazione dell’ex GKN. Percorre Firenze, il corteo dei Fridays for Future, che manifesta non solo per il clima, ma anche contro la guerra.

Foto: copertina Stefano Cecchi, interno: Massimo Lensi