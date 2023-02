Lucca – Un grave incidente stradale è avvenuto stamattina verso le 7 accanto a Lucca. Lo scontro frontale fra un van che trasportava operai e un Tir ha auto conseguenze gravi: 6 gli operai feriti, di cui 3 in codice rosso, il più grave è stato trasportato con l’elisoccorso al Cisanello di Pisa. Gli altri tre soo stati trsportati allospedale in codice giallo. Lo scontro è avvenuto sulla via Romana Lucchese ad Antraccoli. Sul luogo, 4 ambulanze oltre i vigili del fuoco, che hano dovuto lavorare per circa 60 muniti prima di riuscire a a esstrarre i feriti dalle lamiere. Sul luogo anche i carabinieri.