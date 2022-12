Firenze – Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato due bandi per la progettazione e realizzazione del raddoppio della linea Empoli-Granaiolo e per il suo attrezzaggio tecnologico. Le due gare hanno un valore rispettivamente circa 149 e 9 milioni di euro, per un totale di 158 milioni.

Gli interventi consistono nella realizzazione di circa 10 chilometri di nuovo tracciato in affiancamento rispetto alla linea attuale. Il progetto prevede anche la soppressione di 11 passaggio a livello, che saranno sostituiti con nuove opere di superamento della infrastruttura ferroviaria e interventi di ricucitura con la viabilità ordinaria. Saranno anche interamente rinnovati tutti gli impianti e gli arredi di Ponte ad Elsa che sarà poi gestita come fermata.

Per il completamento dell’opera è stato nominato come Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale di RFI. Al termine dei lavori si potrà avere una maggiore frequenza dei treni, maggiore regolarità d’esercizio e velocizzazione della tratta tra Firenze e Siena, con un servizio migliorato per i molti pendolari che da Siena si muovono verso Firenze. Empoli – Poggibonsi risulterà così interamente a doppio binario.