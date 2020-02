Fucecchio – Una bambina di otto anni è caduta in un pozzo che serve alla famiglia per irrigare, ma lo zio è riuscito a salvarla primaell’arrivo dei soccorritori. Il fatto è accaduto oggi verso le 15.30 a Torre, una frazione di Fucecchio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la bimba, giocando, sarebe salita sul coperchio del pozzo che si sarebbe sfondato. Lo zio, afferrando la volo la situazione, sarebbe riuscito a salvarla prima che sul posto giungessero il 118, ambulanza e auto medica, i vigili del fuoco e i carabinieri. La bimba è stata accompagnata all’ospedale di Empoli, in codice giallo. a parte laòpaura, le sue condizioni non appaiono preoccupanti.