Fucecchio – Allerta rientrata, è stato chiuso nel primo pomeriggio il COC – Centro Operativo Comunale – aperto nella mattinata di ieri, domenica 22 dicembre, per monitorare la piena dell’Arno e soprattutto per risolvere le criticità causate dalle fortissime raffiche di vento che nella notte tra sabato e domenica hanno investito il territorio di Fucecchio, raggiungendo anche i 100 km/h.

Fin dalla notte di sabato il sindaco Alessio Spinelli, il personale del cantiere comunale e i volontari della Protezione Civile sono stati impegnati per garantire la massima assistenza nelle situazioni più critiche e rimuovere gli alberi abbattuti o gravemente danneggiati dal vento, l’ultimo dei quali è stato rimosso proprio questa mattina in piazza Fratelli Cervi a San Pierino. Questa mattina, inoltre, è stato riaperto anche il vecchio ponte sull’Arno tra Fucecchio e San Pierino, chiuso ieri pomeriggio in via precauzionale.