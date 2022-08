Barberino Mugello – Dopo tre anni torna sulle acque del Lago di Toscana il grande spettacolo pirotecnico che illuminerà con i suoi colori le sponde dell’invaso mugellano.

Un’iniziativa del Comune di Barberino realizzata in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello che prevederà uno spettacolo interamente realizzato su chiatte galleggianti ancorate in acqua nei pressi della Punta dell’Andolaccio che si attiveranno a partire dalle ore 22.45 per una durata di circa dieci minuti.

Occasione importante per i tanti turisti che si trovano in Mugello per le vacanze, così come per i residenti ed i cittadini di tutta l’area fiorentina e pratese che potranno scegliere di passare in zona il giorno di Ferragosto. L’evento dunque valorizzerà ulteriormente l’intero parco di Bilancino in un momento davvero speciale segnato da molteplici iniziative di valorizzazione delle aree e eventi sul lago che stanno rendendo più vivo ed appetibile questo immenso patrimonio che Barberino ed il Mugello si trovano in casa.

E’ raccomandata massima attenzione affinché la festa sia realmente una festa per tutti senza rischi per la sicurezza, con l’invito agli spettatori a prestare la massima attenzione, evitando l’occupazione della sede stradale e qualsiasi forma di intralcio alla circolazione.