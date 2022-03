Il Progetto Mondeggi Arte prosegue con un nuovo evento creativo che avrà luogo il 19 marzo 2022 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

presso “Case Rusciano-Orti Sociali” negli spazi di Mondeggi Bene Comune-Fattoria senza padroni dal titolo “Fuori dal recinto”.

Il recinto che delimita un’isola di degrado e abbandono da un piccolo ma profondo mare luccicante di vita sarà arricchito di nuova valenza simbolica ed estetica.

L’evento consisterà in installazioni, performance, letture e commenti musicali eseguiti dal vivo, realizzati attorno e sul recinto che impedisce l’accesso alla casa pericolante attigua agli Orti Sociali.

Coerentemente con i principi di Mondeggi Arte saranno impiegati solo materiali organici e non inquinanti (eventuali altri materiali utilizzati saranno rimossi alla fine dell’evento).

Il recinto non verrà in alcun modo danneggiato e manterrà intatta la sua funzione di tutela della sicurezza pubblica dai pericoli di crollo causati dall’incuria.

Una rete delimita lo spazio fra una struttura abitativa in declino, che lentamente e progressivamente si disgrega lasciando al suolo le sue antiche mura, e lo spazio destinato al passaggio, alla strada, agli orti, agli ulivi, ai terreni circostanti Mondeggi.

Un dentro e un fuori quindi come una rappresentazione simbolica: dentro la recinzione c’è l’immobilità delle azioni umane, mentre fuori è la vita, la quotidianità con i suoi riti, cogliere i raccolti, tagliare, potare, momenti conviviali, passeggiate, voci di persone e di bambini, attività legate all’arte.

Non solo. La rete come divisorio produce antitesi.

Dentro solo il lento disgregarsi di una casa e fuori il crescere di idee, concetti, pensieri e progetti, sociali, artistici etc.

Il recinto crea spazi dove si è autorizzati o non autorizzati.

Il dentro ha confini delimitati e da non oltrepassare, il fuori è aperto e apparentemente senza confini.

Sabato 19 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00, a Mondeggi Bene Comune-Fattoria senza padroni sulla recinzione davanti a Casa Rusciano-Orti sociali, quattordici artisti presenteranno le loro installazioni site specific:

Ira Becocci, Cristina Biagiotti, Maurizio Biserni, Cecilia Brogi, Maria Chiara Cecconi, Cecilia Chiavistelli, Enzo Correnti (l’uomo carta), Flavio Coppola, Pino Gori, Piero Mascaro, Valentino Moradei Gabrielli, Ina Ripari e Massimo Tripicchio.

Performance di:

Stefano Aiolli e Chiara Magnelli, Enzo Correnti (l’uomo carta), Serena Stefani e Ina Ripari.

Commenti musicali e interpunzioni itineranti:

VIP, Nerua merwa ensemble, Officine Croma Orchestra Aperta con Edoardo Ricci, Marco Giovannoni, Gianfranco Ravenni, Francesco Donnnini, Paolo Ciampi, Goffredo Morini, Sergio Berti, Massimo Petrioli, Fabio Bussonati e Luigi Guarnieri.

La scelta di usare l’esterno del recinto da parte degli artisti è legata alla volontà di sottolineare come la rete rappresenti uno spazio che si apre al mondo con un’idea artistica e considerando la terra, nella sua accezione generale, come una preziosa risorsa con cui poter esprimere le creatività individuali.

Per questo la maggior parte dei partecipanti a M.Arte, ha scelto materiali ecologici, attingendo all’enorme deposito naturale che si trova intorno, per realizzare le loro installazioni.