Firenze – Bancomat presi di mira in Toscana. I ladri li hanno fatto esplodere alla vigilia del fine settimana, quando sono più carichi di denaro, tant’è vero che i bottini di denaro in contante sono stati notevoli. Malviventi hanno fatto saltare intorno alle 4,30 lo sportello bancomat della Cassa di Risparmio di Lucca a Lappato di Capannori (Lucca).

L’esplosione avrebbe provocato danni anche all’edificio dove c’è la banca. Il bottino ammonta a circa 60mila euro proprio perché le casse erano state riempite di soldi per il fine settimana. Sull’episodio indagano i carabinieri. Un altro assalto è avvenuto in piena notte nel centro di Casciana Terme, dove è stato fatto esplodere lo sportello del Crédit Agricole in piazza Martiri della Libertà. I malviventi hanno fatto esplodere lo sportello per poi impossessarsi del contante prima di darsi alla fuga.