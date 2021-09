Firenze – Comincia domani 16 settembre il G20 dell’agricoltura di Firenze, la riunione dei Ministri dell’Agricoltura del gruppo dei 20 paesi che trainano lo sviluppo nel mondo.

Per quanto riguarda la Toscana, la giunta regionale su proposta della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi ha integrato il bando della misura 11 del PSR per l’introduzione e mantenimento dell’agricoltura biologica portando la dotazione iniziale da 20 milioni di euro a 100 milioni di euro, attivando i fondi del periodo transitorio 2021-2022, nonché sul bando della misura 13 per le indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, aggiungendo altri 7,9 milioni di euro.

“In questo modo – informa un comunicato – la Regione concretizza l’impegno preso con le organizzazioni professionali agricole nei confronti delle aziende che operano in zone particolari e per quelle che intendono introdurre o mantenere il metodo di produzione biologica, attraverso il pagamento del premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno”.

L’agricoltura biologica rappresenta in Toscana già oltre il 32 per cento della superficie agricola utilizzata con oltre 150 mila ettari, costituiti in gran parte seminativi, ma anche da oliveti, vigneti e frutteti.

Le nuove risorse consentiranno di sostenere tutte le 5.800 aziende che hanno già risposto al bando della misura 11 (agricoltura biologica) e le oltre 10.000 che hanno presentato domanda sulla misura 13, alle quali si aggiungono le oltre 4.000 aziende delle aree montane. Il pagamento dei premi è previsto a partire dal novembre di quest’anno.

A Firenze è stata inaugurata un’installazione verde per evocare la grande bellezza del paesaggio agricolo italiano e il rischio di trasformazione e desertificazione che incombe su di esso a causa dei cambiamenti climatici, in un simbolico passaggio dal ‘cerchio del presente’ al ‘cerchio del futuro.

E’ ‘Il cammino del verde’, l’opera che da oggi sl 20 settembre troverà spazio in piazza del Duomo, con un arredo composto da piante iconiche del paesaggio e del giardino italiano e da piante di climi aridi. Il progetto è promosso da Comune di Firenze e Regione Toscana con il contributo di Crédit Agricole Italia; ed è nato da un’idea progettuale dello Studio Bellesi Giuntoli con allestimento del Distretto vivaistico e dell’Associazione vivaisti italiani e la realizzazione di ‘L’arte del giardino’.

“Per accompagnare il G20 Agricoltura a Firenze – ha detto l’assessore all’Ambiente e agricoltura urbana Cecilia Del Re -, insieme al distretto dei vivaisti pistoiesi, abbiamo voluto lanciare un messaggio di allarme sui cambiamenti climatici. Se non interveniamo in tempo, anche il nostro territorio cambierà: i primi a poterci parlare degli effetti dei cambiamenti climatici sono proprio gli agricoltori, per questo è necessario in questo momento di dibattito internazionale che arriverà a Firenze rafforzare la loro voce”.

Nelle foto: l’installazione il Cammino del verde inaugurata dal sindaco Dario Nardella, dalll’assessora all’ecklogia Cecilia Del Re e dall’assessora regionale Stefania Saccardi