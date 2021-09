Firenze – Per tre giorni Firenze sarà la capitale mondiale dell’agricoltura. E’ in programma nel capoluogo toscano il G20 dell’agricoltura, ospitato dalla Presidenza italiana, con la riunione a Palazzo Vecchio dei Ministri dell’Agricoltura del G20 il 17 e 18 settembre, e con l’Open Forum sull’agricoltura sostenibile previsto per il 16 settembre. Coinvolgerà, fino a domenica, istituzioni, mondo della cultura e del sapere con mostre, incontri, conferenze, visite guidate e allestimenti verdi in città.

Prende il via domani (mercoledì 15 settembre) alla Fortezza da Basso il G20 3rd Sherpa Meeting, un appuntamento che fa parte delle numerose iniziative messe in campo in questi giorni a Firenze per il vertice dei Ministri dell’agricoltura.

L’evento, in programma mercoledì 15 e giovedì 16 settembre, riunirà 150 rappresentanti dei paesi coinvolti e si svolgerà nel padiglione delle Nazioni, recentemente ristrutturato secondo elevati standard qualitativi e tocchi di eleganza contemporanea.

“Diamo il benvenuto ai partecipanti” – dichiara Lorenzo Becattini, presidente di Firenze Fiera – sicuri di poter garantire a tutti la serenità di svolgere le proprie attività e sessioni di lavoro in totale sicurezza e all’interno di un quartiere covid free sempre più contrassegnato da parametri ecosostenibili e green, come testimonia l’opera di riqualificazione del Palazzo degli Affari che procede secondo i più avanzati standard tecnologici in un perfetto mix fra innovazione, impiego di risorse rinnovabili, ottimizzazione spaziale e funzionale”

Il G20 dell’Agricoltura “Sarà un’occasione per parlare del futuro dell’agricoltura, delle aree rurali, del cibo, e dello sviluppo dell’agroalimentare a livello globale” sottolinea il presidente di Cia Agricoltori Italiani della Toscana, Luca Brunelli.

La Cia Agricoltori Italiani sarà presente, durante i tre giorni, in Piazza della Repubblica, con uno stand istituzionale. Saranno protagoniste le aziende agricole Cia, in un’area dello stand dedicata alla vendita diretta dei prodotti agricoli con 15 aziende della Spesa in Campagna, il marchio di filiera corta Cia.

Inoltre, insieme a Confagricoltura, Copagri e Lega Cooperative, Cia ha allestito un’area meeting Agrinsieme. Saranno presentate al pubblico ed agli ospiti del G20 le attività, attraverso video, depliant e workshop tematici.