Firenze – Cambia il vertice del Gabinetto scientifico-letterario Vieusseux, il nuovo presidente sarà Riccardo Nencini. Ad annunciarlo, il sindaco Dario Nardella, che spiega che, “dopo la lettera di dimissioni della presidente Alba Donati per i suoi impegni di lavoro, il suo bellissimo progetto della libreria in Garfagnana, ho chiesto di assumerne la presidenza” all’ex senatore e presidente del Psi. Una figura definita dallo stesso sindaco “di alto profilo istituzionale”, vice ministro renziano alle Infrastrutture e ai Trasporti e poi nel governo Gentiloni, presidente del Consiglio regionale toscano e presidente della commissione Cultura al Senato.

Un curriculum dunque ritenuto dal sindaco molto solido, “ha accumulato un’esperienza istituzionale di indubbio rilievo. È un uomo di cultura e sono sicuro che potrà far bene questo lavoro”. Inoltre, dopo i riconoscimenti ad Alba Donati per il lavoro “ricoperto con grande intelligenza e impegno” e i ringraziamenti alla presidente uscente, il sindaco conclude annunciando che non ci sono stati tagli al bilancio del Gabinetto: “Il budget del 2022 è esattamente lo stesso del 2021. Non è per queste ragioni che ha dato le dimissioni, stando alla lettera che mi ha inviato qualche settimana fa”.