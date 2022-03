Firenze – Tornano le domeniche gratuite. La Galleria dell’Accademia di Firenze comunica che dal 3 aprile 2022, tutte le prime domeniche del mese l’ingresso al museo sarà gratuito e non sarà più necessaria la prenotazione il sabato e nei festivi. I visitatori non hanno più l’obbligo di esibire la Certificazione Verde COVID-19 per accedere al museo ma permane l’obbligo della mascherina.