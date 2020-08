Gambassi Terme – Dominio assoluto degli under 23 di fuori regione nel G.P.Chianti Collina d’Elsa. Ha vinto il laziale Antonio Tiberi (km.120;media 42,604; partecipanti 171)che ha risolto la questione sulla salita che portava al traguardo. A 100 metri dal traguardo il vincitore raggiungeva e staccava leggermente Filippo Conca in fuga da 40 chilometri. Secondo Colleoni Kerim a 3”; gterzo Buratti Niccolo. Primo dei toscani Francesco Carollo della Gragnano Club Lucca.

Le altre gare per dilettanti in Toscana. Settembre. 5 : Giro dei Due comuni a Marciana di Cascina; 15 : Coppa Città di Vinci; 20 : Corsanico, gara nazionale; 26: crono da Seano a Bacchereto; 27 :Coppa Giulio Burci a Poggio a Caiano, valida per il campionato toscano under 23.

Ottobre 11 : Coppa Del Roso Montecatini, 13 : Coppa Mobilio a Ponsacco; 25 : Cronosquadre della Versilia

Letizia Borghesi e Vittoria Guazzini domani mercoledi difenderanno i colori azzurri ai campionati europei femminili categoria under 23, in programma a Plouay (Francia). Borghesi del Team Aromitalia Vaiano vanta anche un successo in una tappa del “Giro Rosa” Uci Word Tour 2019. Guazzini, abita a Poggio a Caiano e vanta un titolo italiano juniores nel 2018 ed una lunga serie di successi su strada e su pista E’ studentessa a Prato. Giovedì poi con Elena Pirrone correrà il Team Relay. Il circuito di Plouay misura km. 81,900 pari a sei giri. Il via alle ore 9; l’arrivo è previsto intorno alle ore 11.