Vagli – Una ragazza di 28 anni è morta ieri in seguito a una caduta da un sentiero in Garfagnana, nei pressi di Vagli di Sotto, sul Monte Macina, in provincia di Lucca.

La giovane si trovava col fidanzato sulla cresta della montagna, ma sarebbe scivolata precipitando nel sentiero sottostante e perdendo conoscenza. Raggiunta e soccorsa dal fidanzato, che ha dato l’allarme, purtroppo, al sopraggiungere del Soccorso Alpino, le sue condizioni sono subito apparse disperate. A una prima ricostruzione, pare che la caduta sia da imputarsi alle condizioni meteo.