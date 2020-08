Prato – E’ rimasto intrappolato per 200 km nel vano di un motore d’auto, e alla fine, incredibilmente, si è salvato. Il gattino è stato tratto in salvo ieri dai vigili del Fuoco di Prato, insieme ai soccorritori dell’ambulanza veterinaria Earth Prato. Il guidatore si è accorto della presenza del gattino dopo essere rientrato a Prato da Punta Ala (Grosseto), ed ha chiamato i soccorsi. I pompieri hanno rimosso alcune paratie dal vano motore dell’auto e rinfrescato con l’acqua l’animale. Poi una squadra di soccorritori dell’ambulanza veterinaria Earth ha estratto il cucciolo e l’ha portato in clinica per le cure. “Il piccolo sta fisicamente bene anche se è ancora molto spaventato – spiega Eugenia Lastrucci una delle soccorritrici – è un vero miracolo, dopo aver percorso oltre 200 chilometri incastrato nel vano motore, se si è risolto tutto per il meglio”.

foto generica