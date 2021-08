Certaldo – Geloso della sua ex fidanzata fino al punto di arrivare ad accoltellare il nuovo compagno della ragazza. E così un ragazzo di 28 anni, A.G., di Monteriggioni è stato arrestato dai carabinieri ieri per tentato omicidio. La vittima del ferimento invece si trova ricoverata in prognosi riservata all’ospedale fiorentino di Careggi per la gravità delle ferite riportate.

Tutto è accaduto nel pomeriggio del 31 luglio scorso a Certaldo. E’ stato proprio il giovane ferito a denunciare il fatto presentandosi alla caserma dei carabinieri con profonde ferite all’addome e coperto di sangue. Subito i militari si sono adoperati per soccorrerlo chiamando i sanitari e immediatamente dopo hanno avviato le indagini per capire cosa fosse successo. Svolgendo sopralluoghi e vari interrogatori di testimoni gli uomini dell’Arma sono riusciti a recuperare elementi utili all’individuazione dell’aggressore. Ma nello stesso tempo l’autore del tentato omicidio si è presentato al Comando Stazione di Monteriggioni ammettendo le sue responsabilità. Dalle indagini e dai riscontri infatti è infine emerso che l’unico movente era appunto la gelosia verso la sua ex ragazza che dopo averlo lasciato aveva iniziato una nuova relazione con un’altra persona. Dopo le formalità di rito il 28enne è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.