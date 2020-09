Firenze – Passano in consiglio comunale, diventando così operative, le delibere dell’assessore al bilancio Federico Gianassi che stabiliscono il grande taglio delle tasse comunali per il 2020 alle imprese. L’operazione, decisa dalla giunta di Palazzo Vecchio, mira ad aiutare la ripresa economica e l’occupazione fiorentine, duramente provate dalla crisi del Covid. Le due delibere di bilancio, approvate senza voti contrari, hanno dato il via libera ufficiale al pacchetto di sconti, sgravi ed agevolazioni dal valore complessivo di oltre 30 milioni di euro che saranno risparmiati dalle imprese e dalle attività economiche ed artigianali di Firenze. Il pacchetto di misure approvato oggi prevede numerosi tagli al Cosap, all’Imu, al Cimp, modifiche al regolamento Tari per poter procedere all’applicazione degli sconti anche sulla tariffa dei rifiuti. Sono stati inoltre approvati due emendamenti, presentati dalla commissione bilancio in accordo con l’assessore Gianassi e già approvati in Commissione bilancio, che prevede il taglio Cosap anche per banchi alimentari e le agevolazioni Imu anche per proprietari di albergo che riducono l’affitto ai gestori . “Il più grande taglio delle tasse mai fatto a Firenze per aiutare a superare questa difficile crisi” ha detto Gianassi presentando la delibera in consiglio. “E’ una manovra eccezionale per dare un sostegno forte al mondo del lavoro così duramente colpito dalla crisi post pandemia. Siamo vicini a chi ha sofferto e per questo riduciamo il carico fiscale a ristoranti, bar, pasticcerie, taxi, alberghi, commercio ambulante e tanti altri”.

Le manovre del Comune per le attività economiche colpite dalla crisi.

Taglio al COSAP per il 2020 – Dopo il rinvio di tutte le scadenze della Cosap al 30 novembre adesso Palazzo Vecchio approva nuove importanti riduzioni sulle tasse in aiuto alle attività più in sofferenza, per un risparmio complessivo di circa 8 milioni di euro per le attività.

Gli sconti in tariffa Cosap validi per il 2020, consistono in azzeramento del Cosap da marzo (mese di inizio della crisi) a dicembre per le attività di somministrazione; azzeramento da marzo a dicembre per le occupazioni di suolo pubblico degli ambulanti non alimentari di tutta la città, per i taxi, per i taxi merci e per gli alberghi che pagano gli stalli di sosta; riduzione del Cosap per i chioschi come trippai e fiorai da marzo a fine ottobre; riduzione del 25% su base annua del Cosap per gli ambulanti alimentari. Questi sgravi si aggiungono a quelli già esistenti già prima della pandemia ad esempio sui chioschi edicola che beneficiano ogni anno di uno sconto sulla Cosap del 70% (fino al 2022).

Taglio al CIMP per il 2020 – Approvata anche la riduzione per la Cimp, tassa su pubblicità e insegne, che nel 2020 viene ridotta del 25% su base annua. Il taglio, per quanto il servizio non sia mai cessato nemmeno durante il lockdown, è in considerazione della minore circolazione delle persone e quindi del minor valore della pubblicità per le imprese che pagano il tributo. Lo sconto alle imprese vale circa 1 milione di euro.

Sconto sull’IMU a chi riduce l’affitto alle attività commerciali e artigianali – Riduzione sull’Imu per i proprietari di immobili commerciali che applicheranno uno sconto sull’affitto del 30% per almeno 6 mesi. La delibera prevede la riduzione dell’aliquota comunale Imu dall’1,06% allo 0,76% ai proprietari di immobili commerciali che faranno lo sconto di almeno il 30% per almeno 6 mesi consecutivi sull’affitto. La modifica del contratto di locazione deve essere attivata e registrata nel 2020 e deve prevedere la riduzione del canone per almeno sei mesi consecutivi. Inoltre Palazzo Vecchio intende estendere tale agevolazione anche ai proprietari di alberghi che riducono l’affitto ai gestori per almeno il 30% per almeno sei mesi. Questi sconti si aggiungono a quelli esistenti già da prima della crisi Covid per cinema e teatri, esercizi storici inseriti nell’apposito albo e librerie (pagano lo 0,76%). Sarà inoltre ridotta allo 0,46% (da 1.06) l’aliquota per le abitazioni affittate con canone concordato, con un affitto inferiore di almeno il 10% rispetto al canone massimo previsto.

Modifiche al regolamento TARI – E’ stata approvata una modifica al regolamento Tari che introduce la possibilità per la giunta di concedere riduzioni alla tassa sui rifiuti. Con questo atto la giunta introduce una nuova tipologia di agevolazione tariffaria con sconti sulla Tari nel caso di crisi economiche conseguenti ad eventi imprevisti, imprevedibili e di eccezionale rilevanza, quali calamità naturali, eventi sanitari come una pandemia, o eventi socio-politici anche a livello internazionale che abbiano una ricaduta pesante sull’economia locale. Dopo questa modifica la giunta intende adesso procedere all’applicazione di sconti sulla Tari a quelle attività che hanno sofferto la crisi, con l’intenzione di procedere a sconti che si dovrebbero aggirare fra il 20 e il 30% per un risparmio complessivo che potrebbe aggirarsi per le attività intorno ai 12 milioni, ai quali si aggiungono ulteriori 6 milioni per effetto dell’emendamento della Commissione bilancio approvato oggi per tutti gli utenti Tari.

“Di fronte alla difficoltà della situazione – ha ricordato l’assessore al bilancio Gianassi – da un lato abbiamo potenziato i servizi alla persona, dall’altro abbiamo deciso di intervenire per alleggerire il carico fiscale sui cittadini. Per tradizione, Firenze vanta imposizioni fiscale basse, ma è pur vero però che anche i carichi fiscali pensati prima della crisi, erano insostenibili data l’ondata pandemica. Dapprima ci siamo occupati del rinvio delle scadenze, per ovviare al carico di addizionamento di tari, cosap e cimp. Nel frattempo, abbiamo lavorato al pareggio di bilancio in cui inserire la copertura per la riduzione dei carichi fiscali. Nell’arco di questi mesi abbiamo ricostruito una situazione che ad ora si presenta positiva. La manovra di bilancio, col pareggio di bilancio, giungerà in consiglio comunale il 12 ottobre”.