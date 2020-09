Firenze – Continuità con Enrico Rossi, il presidente uscente. Eugenio Giani, candidato del centrosinistra, lo ha affermato chiaramente oggi, nel corso di un incontro con la stampa svoltosi unitamente con l’attuale governatore. “Mi muoverò su un piano di continuità, riguardo alla gestione politica in Regione, con quanto fatto da Enrico Rossi, perché il modello toscano ha funzionato e funzionerà”.

“Ritengo che l’esperienza di Rossi sia stata molto importante – ha continuato Giani – in questi anni la Regione ha costruito un modello di cui essere orgogliosi. Il presidente Rossi ha svolto un’azione molto importante anche a livello nazionale molto apprezzata prima per affrontare l’emergenza sanitaria e poi quella economia. La nostra è stata chiaramente una delle regioni più virtuose a livello di gestione dell’emergenza sanitaria”. Ci sono settori, ha aggiunto il candidato, “dove cercherò di far fare un salto di qualità alla Regione, ma sempre con un’impostazione” che riconosce “il lavoro fatto da Rossi in questi 10 anni, un lavoro che è stato fatto molto bene. Quando parliamo di sanità ed economia mi sento nel solco di quanto fatto con i provvedimenti della giunta guidata da Rossi”.