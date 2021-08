Firenze – In Toscana dal 1° Ottobre chi non è vaccinato sarà escluso dai luoghi pubblici. Eugenio Giani, presidente della Regione, torna alla carica e conferma il provvedimento peraltro già annunciato qualche giorno fa. “Vaccinatevi tutti ora – ha detto a La7 ieri – perché quando arriveremo al 30 settembre poi prenderemo provvedimenti più restrittivi di quello che avviene a livello nazionale. Libera scelta sul vaccinarsi: ma chi non lo fa stia a casa, non venga a contagiare una comunità che in modo responsabile si è vaccinata”. Oltre al green pass per ristoranti, bar, cinema, teatri e musei Giani penserebbe di imporlo anche nei palazzetti dello sport e forse anche nei palazzi della politica. D’accordo con lui anche il sindaco di Firenze Dario Nardella che ne sposa in pieno la causa. Il Governatore poi ha avanzato l’ipotesi di irrigidire lo stesso green pass concedendolo solo a chi è vaccinato e non più a chi ha un tampone negativo. “La vaccinazione – aggiunge Giani – deve essere il più possibile diffusa perché se non ti vaccini diventi uno strumento del virus per passare da una persona all’altra. Non è una questione di libertà individuale, ma di dovere verso la comunità. Per questo saremo apertissimi in Toscana fino al 30 settembre per vaccinare tutti. Ma il primo ottobre non ci saranno scuse. Chi non sarà vaccinato si troverà sempre più interdetto nella possibilità di frequentare luoghi pubblici. Noi nei luoghi pubblici vogliamo chi ha responsabilità verso la comunità”.

Intanto domani, giorno in cui entrerà in vigore l’obbligo di green pass anche per treni a lunga percorrenza, aerei, traghetti e alcuni tipi di autobus a lunga percorrenza, i gruppo no-vax annunciano una serie di azioni di protesta che coinvolgeranno 54 stazioni in tutta Italia tra cui anche Santa Maria Novella. Il ritrovo è per le 14.30.