Firenze – Il presidente della Regione Eugenio Giani è ottimista, e ritiene che le condizioni per far virare al giallo la nostra regione ci siano. E’ quel che ha detto a Carrara, al margine della presentazione del progetto di sviluppo per l’attività di Project Cargo, dove ha colto l’occasione di parlare anche della situazione Coronavirus. “Sarà il Comitato tecnico scientifico a decidere quando la Toscana scenderà in zona gialla: ma visto che in Toscana anche l’Rt è sceso sotto 1, noi abbiamo le condizioni per esserlo in qualsiasi momento. Non forzerò le cose, ma mi rimetto alle valutazioni degli scienziati perché questo è quello che devo fare”, ha detto Giani.

La cifra di oggi, 593 contagiati, vede la conferma (nonostante il numero dei tamponi non sia particolarmente alto) di un trend in miglioramento della curva dei positivi. Un trend decisamente in calo rispetto ai picchi di un mese fa, quando si era giunti a oltre 2500 contagi. L’andamento della curva “testimonia come la situazione in Toscana stia scendendo nella considerazione del valore pandemico; e conseguentemente vediamo che, dopo aver toccato un’occupazione di posti fra Covid e no-Covid di 2.200, oggi siamo ad un numero molto minore e migliore”. Dunque, cala la pressione sugli ospedali, elemento che, insieme al rallentamento dell’Rt e a quello dei casi positivi, può far sperare nell’atteso cambio di colore.