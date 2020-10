Firenze – Eugenio Giani non pone dubbi: se sarà il caso, il nuovo governatore della Toscana precederà il governo nel rendere obbligatorie le mascherine all’aperto e firmerà l’ordinanza operativa. “La politica della prevenzione è essenziale – spiega – e tra le prime ordinanze che farò ce ne sarà una per le scuole, a cui dobbiamo dare direttive precise su sintomi, certificati, rientri”. E’ a Repubblica Firenze che il nuovo presidente della regione affida le sue parole, rami ufficiali, dal momento che la sua entrata in carica istituzionale avverrà circa a metà della prossima settimana. Si parla anche della sua valutazione per quanto riguarda la delega alla sanità, che potrebbe tenere ad interim per la durata dell’emergenza covid, fino al 15 gennaio, come già praticato dai presidenti di altre Regioni italiane. “Non voglio assessori-vetrina – dice ancora Giani – ma una Giunta che lavori sodo. A proposito: terrò la delega dello sport, per cui voglio triplicare il budget, da 3 a 10 milioni l’anno”.