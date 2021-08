Gavorrano – Sì. alla fine l’ha cantata Notti Magiche in omaggio ai campioni d’Europa del calcio e a quelli olimpici che hanno esaltato gli spiriti patriottici e ridato un po’ di fiducia alla gente italica dopo i dolori e le frustrazioni della pandemia. Notte magica è stata anche quella sua: una Gianna Nannini in gran forma che ha portato il suo tour “Pianoforte e Gianna Nannini – La Differenza” al Teatro delle Rocce di Gavorrano. Omaggio al suo pubblico alla ripresa degli spettacoli dal vivo

Vestita in completo rosso Gianna ha presentato i brani del suo ultimo album, la Differenza il diciannovesimo album uscito nel 2019, ma finora mai presentato dal vivo a causa del Covid, e i grandi classici del suo repertorio. L’esordio era previsto per il maggio 2020 allo stadio Franchi di Firenze, dove se tutto andrà per il verso giusto, farà la sua apparizione nel maggio 2022.

Filo conduttore dello spettacolo, che porterà nei più importanti teatri all’aperto italiani a partire da Villa Bertelli al Forte dei Marmi il 9 agosto, il rapporto fra l’artista senese e il pianoforte che ha suonato e del quale si è impossessata anche fisicamente saltandoci sopra, come abbracciandolo. Non c’era la band, ma una base musicale ha completato il virtuosismo del pianista.

Entusiasmo alle stelle dei fan che non hanno mai smesso di cantare con lei.

Foto di Daniela Buccelli