Firenze – Il modello è quello del Mercato delle Cure: una nuova copertura per i banchi degli ambulanti in modo da poter essere utilizzato anche in orari diversi dal mercato per attività complementari. É quanto si sta studiando per il mercato rionale di via Giardini della Bizzarria. L’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti ha effettuato un sopralluogo nella zona con rappresentanti dell’Associazione Novoli Bene Comune e dell’Unità di Ricerca “Paesaggio, Patrimonio culturale, Progetto” della Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze.

L’idea, come spiega l’assessore Giorgetti, è sviluppare la proposta elaborata dall’Associazione e dall’Unità di ricerca finalizzata alla riqualificazione dello spazio del mercato sia per le sue funzioni specifiche sia come nuovo spazio pubblico per la socialità del quartiere creando anche collegamenti con il tessuto circostante (parrocchia, scuola, giardino pubblico e via dicendo).

“A breve avvieremo la predisposizione del Piano di fattibilità, necessario per la valutazione dell’impegno economico di spesa e preliminare ai successivi passaggi operativi. Il piano sarà sviluppato da tecnici comunali affiancati da rappresentanti dell’Associazione.e dell’Unità di Ricerca” aggiunge l’assessore Giorgetti. Il passo successivo sarà l’inserimento del progetto nel bilancio triennale per il finanziamento dell’opera per poi elaborare il progetto esecutivo e bandire la gara di appalto per l’esecuzione dei lavori.