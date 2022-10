Firenze – La giunta comunale, su proposta dell’assessore alla Mobilità Stefano Giorgetti, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la rigenerazione urbana della piazza di via Giardino della Bizzarria che, fin dagli anni 90, la mattina ospita il mercato rionale. In questi anni la zona è stata oggetto di una importante trasformazione che ha visto la preesistente vocazione produttiva lasciare lo spazio a nuovi insediamenti direzionali, residenziali e commerciali. Numerosi i cambiamenti anche a livello di attività commerciali e di servizi e dell’assetto della circolazione dopo l’attivazione della linea tranviaria T2. Queste modifiche nel corso degli anni hanno avuto come conseguenza una progressiva perdita della centralità del mercato e della piazza quale luogo di aggregazione sociale per il quartiere.

Il progetto, sviluppato dai tecnici comunali, prevede infatti la riqualificazione del parcheggio attuale che funge anche da area mercatale con l’inserimento di una copertura di circa 600 metri quadrati in parte trasparente e con i pilastri a forma di alberi. Sotto questa copertura nelle ore di mercato si posizioneranno i banchi alimentari mentre gli altri saranno nell’area del parcheggio. Verranno realizzati servizi igienici di cui uno per disabili e installato un fontanello per l’acqua potabile. Grande attenzione anche al verde, con la risistemazione e valorizzazione degli alberi e delle aiuole presenti e l’inserimento di nuove essenze, e all’arredo urbano.

L’intervento è finanziato dal Comune con circa 1.400.000 euro. La procedura prevede il completamento della progettazione definitiva con l’obiettivo di terminare l’opera entro la prima metà del 2024.

“Come Amministrazione ci siamo mossi per individuare interventi per restituire la centralità alla piazza e al suo mercato – sottolinea l’assessore Giorgetti -, un tema molto sentito anche dai cittadini e dai comitati. L’attuale proposta progettuale è infatti il frutto di un percorso partecipato e condiviso sia con l’Associazione Novoli Bene Comune che con il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. Si tratta di un progetto riqualificazione molto atteso che non si limita al recupero dell’area mercatale ma grazie alla realizzazione della nuova copertura, sull’esempio di quella del mercato delle Cure e dell’Isolotto, nelle ore in cui non sono presenti i banchi potrà ospitare incontri ed eventi. Sarà un nuovo importante luogo di socializzazione per il quartiere migliorando la vivibilità della zona anche alla nuova copertura in materiale trasparente che sarà realizzata”.