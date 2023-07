Firenze – Le rose antiche e rare e i capolavori di Folon saranno apprezzabili anche per le persone cieche e ipovedenti, grazie al percorso sensoriale che da oggi rende loro più accessibile il Giardino delle Rose. Un ponte che si apre grazie a un innovativo progetto sviluppato dalla Cooperativa MARE, realtà impegnata nella progettazione accessibile per favorire l’accesso alla cultura da parte di una quanto più ampia platea di fruitori.

Realizzato grazie ad un finanziamento del Comune di Firenze e con il supporto di professionisti e associazioni che operano nell’ambito delle disabilità, come l’Unione Italiana Ciechi di Firenze e l’Associazione Quartotempo Firenze, il percorso è stato concepito come un itinerario tattile, in grado di far apprezzare il giardino attraverso il tocco.

L’elemento di assoluta novità riguarda la disponibilità di uno speciale podcast, che accompagnerà il visitatore passo dopo passo alla scoperta delle bellezze naturalistiche e scultoree presenti e che, a differenza di una tradizionale audio-guida, non è concepito come una lista classificatoria e analitica di ciò che è possibile scoprire all’interno del giardino, bensì come una fiaba motoria in grado di coinvolgere attivamente il visitatore, immergendolo dentro a una storia, seguendo il principio del “design for all”, ovvero di un contenuto appagante per tutti gli utenti, non solo per le persone con disabilità. Questo elemento fa sì che possa essere ascoltato con soddisfazione da chiunque lo desideri: la visita di una persona con disabilità può così intrecciarsi con quella di accompagnatori o turisti, senza essere relegata a tempi e spazi appositi.

Il contenuto del podcast è caricato all’interno di una piattaforma digitale, realizzata appositamente da Cooperativa MARE secondo i più aggiornati standard europei di accessibilità. Si tratta di un servizio del tutto simile alle piattaforme di streaming comunemente utilizzate, con la differenza che sono presenti screen reader per agevolare la fruizione alle persone cieche, testi in contrasto per ipovedenti, video sottotitolati per sordi, ed ogni altra tecnologia utile ad agevolare la fruizione dei contenuti multimediali a persone con disabilità o semplicemente a coloro che sono poco avvezzi a complicate tecnologie. Ciascun visitatore può accedervi gratuitamente, tramite smartphone e auricolari, e ascoltare o visualizzare i contenuti che più gli interessano. Dunque, per poter accedere al percorso basterà inquadrare con il proprio smartphone il QR code posto all’ingresso del giardino e iniziare così l’ascolto dei contenuti.

Il progetto al Giardino delle Rose ha visto anche il coinvolgimento degli Angeli del Bello, che si prendono cura dello spazio e hanno individuato, insieme a Cooperativa MARE, le rose da inserire tra i cardini narrativi del percorso. L’itinerario è stato invece scelto insieme all’Unione Italiana Ciechi, mentre il processo di vidimazione dei contenuti del podcast è stato portato avanti insieme a un gruppo di persone cieche dell’Associazione Quartotempo Firenze, che hanno contribuito a modificare le parti non chiare e fornire le giuste indicazioni per l’orientamento nello spazio.

Il percorso al Giardino delle Rose rientra in una delle iniziative di valorizzazione del territorio in chiave turistica che si sono aggiudicate un contributo nell’ambito dell’avviso pubblico, nella Misura dedicata all’accessibilità, promosso dall’amministrazione comunale nell’ambito del progetto “Enjoy Respect & Feel Florence”, uno dei 5 progetti finanziati dal Ministero del Turismo a sostegno delle ‘Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile – GDITS’.