Firenze – Continua la strage di alberi, nuova tappa Giardino Pecori Giraldi. A dirlo, in una nota di protesta, Italia Nostra e Lipu Firenze, e riguarda gli abbattimenti che da giovedì stanno interessando le alberature del Giardino Pecori Giraldi, nel lungarno omonimo.

“Da alcune settimane il rumore della motosega è ritornato ad essere una la colonna sonora dominante nei giardini e nelle aree del verde pubblico della città di Firenze, per esempio alle Cascine e dintorni – scrivono le due associazioni ambientaliste – giovedì 3 marzo questa colonna sonora ha investito chi si trovava a passare o abita nelle vicinanze del giardino pubblico del Lungarno Pecori Giraldi”.

Un angolo di verde realizzato dal Comune di Firenze fra il Lungarno e la riva dell’Arno fra il Ponte S. Niccolò e l’omonima pescaia. Il giardino fu concepito come prolungamento dei giardini realizzati a monte del ponte, di lato al Lungarno del Tempio e, secondo quanto spiegano le due associazioni, “costituisce un sistema di verde pubblico che dialoga con lo stupendo scenario del colle del Piazzale Michelangelo. Inoltre può essere considerato la tardiva e unica opera di compensazione al progetto di grande parterre con bagni pubblici previsto da Poggi per il triangolo compreso fra i Viali,Piazza Beccaria e l’Arno nel suo progetto per Firenze Capitale e mai realizzato, anzi occupato nei decenni successivi da vari fabbricati (Caserma Carabinieri, Casa della Gil e infine Archivio dello Stato)”.

Il giardino, che era stato in parte risparmiato dall’azione di taglio dell’Amministrazione comunale dell’estate del 2017, ha visto in questi giorni l’avvento dell’azione del “Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno”. “Imponenti celtis (bagolari), un pino e un pioppo sono così crollati velocemente a terra – documentano i cittadini – alcuni attivisti delle nostre associazioni sono intervenuti per chiedere conto a chi stava eseguendo gli abbattimenti ricevendo vaghe dichiarazioni di presunte, poiché non accertate, valutazioni di pericolosità documentate da VTA. Il giorno successivo nelle prime ore della mattina le nostre associazioni hanno chiesto conto dell’intervento sia telefonicamente che per PEC al Consorzio di Bonifica 3 che alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze e hanno chiesto, in attesa di accesso agli atti, che si sospendesse l’intervento che prevedeva il taglio di altri esemplari adulti del giardino”.

A fine mattinata di sabato 5 marzo, ancora nessuna risposta ufficiale era giunta alle associazioni.

“Pertanto – si legge nella nota sottoscritta da Mario Bencivenni Vice Presidente Italia Nostra Firenze e Daniela Burrini delegata sezione LIPU Firenze – sulla base dei dati acquisiti dai nostri sopralluoghi e dalle non risposte degli uffici interessati agli abbattimenti, desideriamo esprimere quanto segue: