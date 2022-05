Lo stabilimento fiorentino della Gilbarco Veender-Root occupa sul territorio fiorentino 167 lavoratori diretti, una cinquantina di lavoratori interinali e altri consulenti esterni. L’azienda è leader nella fornitura di distributori e sistemi software per punti vendita di carburante. Il 12 aprile l’azienda ha annunciato una riorganizzazione sindacale che porterà a 70 esuberi, tra diretti e somministrati. Oggi, 5 maggio, alle 10:00 ,è iniziato il primo incontro tenutosi tra Regione, Organizzazioni Sindacali, RSU e l’azienda stessa. Nella mattinata erano state indette quattro ore di sciopero per permettere a lavoratrici e lavoratori di partecipare al presidio di fronte al palazzo della Regione in piazza Duomo, come si legge nella nota sindacale. Il presidio è stato partecipatissimo, con solidarietà da parte di altre aziende del territorio fiorentino. Il lungo incontro si è concluso soltanto nel tardo pomeriggio.

“Nemmeno il tavolo istituzionale è riuscito a far retrocedere l’azienda, la quale conferma la volontà di aprire velocemente la procedura di licenziamento collettivo – dichiara la Segreteria Provinciale Fiom CGIL Firenze, Prato, Pistoia – dopo diverse ore di confronto in Regione, l’azienda si è resa indisponibile a raccogliere l’invito delle istituzioni a esplorare le condizioni per un percorso condiviso che potesse evitare i preannunciati licenziamenti. Come Fiom Cgil Firenze, Prato, Pistoia e Nidil Cgil Firenze riteniamo gravissima questa posizione che denota anche una mancanza di rispetto verso i lavoratori e verso le istituzioni, le quali, avevano chiesto un riaggiornamento del tavolo nel giro di dieci giorni. Un oltraggio alle istituzioni e ai lavoratori che proviene dall’azienda rappresentata dal vicepresidente di Confindustria Firenze. Dopo l’assemblea con i lavoratori e le lavoratrici, decideremo le prossime iniziative di mobilitazione. Con lo sciopero e il presidio di questa mattina, i lavoratori e le lavoratrici hanno ribadito la loro completa opposizione alle scelte aziendali. Non accetteremo questo comportamento offensivo da parte da parte dell’azienda e di Confindustria Firenze, resta inteso che per la Fiom non c’è nessuna disponibilità a trattare alcun licenziamento. Diffidiamo pertanto l’azienda dall’aprire la procedura di licenziamento collettivo”.

Per Nidil Cgil “la posizione dell’azienda è incomprensibile ed espone ancora di più i 39 lavoratori in somministrazione che perderanno il lavoro al 30 giugno senza la tutela della procedura di mobilità. Per dare una tutela anche a questi lavoratori abbiamo chiesto il mantenimento del tavolo istituzionale presso la Regione”