Parigi – Le scommesse on line veleggiano di record in record, forse anche complice il Covid che ha bloccato tutti in casa per mesi alimentando pericolose “addictions”. Secondo i dati dell’authority preposta in Francia al loro controllo, la ANJ, nel primo trimestre del 2021 le scommesse on line sono schizzate del 79% e quelle legate allo sport del 29% rendendo questa attività sempre più pericolosamente lucrosa.

Per cercare di limitare i rischi finanziari e di salute mentale è stata così creata oltralpe una “scuola”, la “French Betting School” che, avvalendosi dell’ intelligenza artificiale (AI), offre la ricetta per diventare uno scommettitore “responsabile”.

L’iniziativa è nata a Lione dopo che i suoi fondatori, Jonathan Ledieu e Maxime Sauviat, avevano constatato come a perdere maggiormente fossero i neo giocatori, penalizzati dalla loro inesperienza per almeno un paio di anni.

Per ovviare a questa fase “negativa” per le loro tasche ha così lanciato una piattaforma numerica, la Learning management system, che offre una formazione avvalendosi delle competenze di esperti del settore, attraverso corsi, video e scede di revisione.

Grazie a Max le Robot, gli “studenti” hanno lo strumento per selezionare i pronostici sportivi in base alla loro attendibilità e alle prospettive di vincite. Lucy invece è lì per instradare gli scommettitori fortunati sulla via della migliore gestione dei capitali acquisiti con il gioco. L’adesione al business model è gratuita. Nel caso si voglia approfondire le proprie conoscenze ci si può abbonare per 16,90 euro al mese a un programma che offre tutta una serie di funzionalità studiate per garantire rapidi progressi nella maestria delle scommesse nello sport e dirigersi così, come scrive Le Figaro, verso una redditività a lungo termine. Sottolineando però che la scuola si prefigge solo di sviluppare le competenze che ritiene necessarie per diventare un agguerrito scommettitore senza mai dare pronostici o consigli di investimento.