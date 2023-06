Pisa – Tramontana, come nel 2022, batte Mezzogiorno e conquista il Ponte di Mezzo. Ma questa volta c’è voluta la bella tra le nazionali delle Parti per decidere il vincitore dell’edizione 2024 s.p. del Gioco del Ponte. E dopo un combattimento di 13 minuti, Tramontana ha avuto la meglio sugli uomini di Mezzogiorno.

«Tramontana vince un’emozionante edizione del Gioco del Ponte. Grazie a tutti i combattenti e ai figuranti delle due Parti che hanno reso onore alla tradizione della nostra città. Viva Pisa!» è il commento del Sindaco di Pisa, Michele Conti.

La sfida tra le parti si era mantenuta in pareggio fino al quarto combattimento. Poi il confronto, molto combattuto tra San Michele e San Martino vinto da quest’ultimo dopo 21 minuti aveva posto in vantaggio Mezzogiorno. Ma Calci in pochi secondi (35’’) ha avuto la meglio su San Martino, ha riportato il conteggio in parità e costretto le Parti alla “bella” tra le nazionali.

Di seguito la cronaca dei combattimenti, con i risultati parziali:

H 21.28 Primo combattimento. La Parte di Tramontana schiera Mattaccini. La Parte di Mezzogiorno risponde con San Marco. VINCE SAN MARCO (09’09”) [MEZZOGIORNO 1 – TRAMONTANA 0].

22.00 Secondo combattimento. La Parte di Mezzogiorno manda sul Ponte I Leoni. La Parte di Tramontana risponde con San Francesco. VINCE SAN FRANCESCO (04’18”). [TRAMONTANA 1 – MEZZOGIORNO 1].

22.15 Terzo combattimento. La Parte di Tramontana sceglie I Satiri. La Parte di Mezzogiorno risponde con I Dragoni. VINCONO I SATIRI (07’28”) [TRAMONTANA 2 – MEZZOGIORNO 1]

22.34 Quarto combattimento. La Parte di Tramontana schiera Santa Maria. La Parte di Mezzogiorno risponde con I Delfini. VINCONO I DELFINI (02’59”) [TRAMONTANA 2 – MEZZOGIORNO 2]

22.48 Quinto combattimento. La Parte di Mezzogiorno sceglie San Martino. La Parte di Tramontana manda San Michele. VINCE SAN MARTINO (21’26’’) [TRAMONTANA 2- MEZZOGIORNO 3]

H 23.25 Sesto combattimento. La Parte di Mezzogiorno schiera Sant’Antonio. La Parte di Tramontana risponde con Calci. VINCE CALCI (00’35”). [TRAMONTANA 3 – MEZZOGIORNO 3].

La “bella” tra le nazionali delle Parti, iniziata alle 23.48 è stata vinta da Tramontana dopo 13 minuti e 08 secondi di combattimento.

Tramontana, come nel 2022, conquista il Ponte di Mezzo.