Torre del Lago – Giorgia ha fatto tappa al Gran Teatro all’aperto di Torre del Lago nel suo Blu Live Outdoor. il 21 luglio il concerto nell’ambito di “Leggerissima” (Città di Viareggio). Sabato il 22 luglio, Giorgia passerà invece dal Castiglioncello Festival al Castello Pasquini.

Il viaggio dell’artista nei più spettacolari Festival estivi d’Italia, che sta registrando un sold out dopo l’altro, fonda la bellezza dei luoghi con le nuove e libere sonorità del suo ultimo album, “Blu”, capace di mescolare ritmi contemporanei e venature r’n’b in canzoni non confinate in etichette preconfezionate.

Foto di Stefano Dalle Luche