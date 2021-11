Firenze – Episodio sconcertante, gravissimo. Una giornalista sta facendo il suo lavoro, in diretta. La partita Empoli – Fiorentina è finita, lei è in mezzo ai tifosi che sciamano. Le urlano “cose poche carine”. Poi uno diventa più esplicito e lì, in diretta, mentre lei sta lavorando, la molesta palpeggiandola. Poi, un secondo. Lei si chiama Greta Beccaglia, è una giornalista di Toscana Tv. Sta facendo il suo lavoro. Dallo studio, il collega non trova di meglio che dire “Non te la prendere”. Solo al secondo gesto di molestia, sospende la diretta.

Episodio gravissimo di violenza, scioccante. Una donna al lavoro esposta al gesto di un qualsiasi personaggio in vena di machismo. Il collega in studio minimizza. Immediate le reazioni di tutto il mondo politico e del giornalismo. Il 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne è passato da appena 2 giorni.

L’OdG della Toscana lancia una nota, in cui si legge che l’Ordine “ribadisce che è giunto il momento di smetterla di minimizzare e ricorda che la violenza contro le donne è prima di tutto un problema culturale e sociale”.

“Episodio gravissimo di molestia nei confronti di una giornalista avvenuta in diretta tv al termine della partita Empoli-Fiorentina, nei giorni in cui è massima l’attenzione sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne”. L’Odg della Toscana “condanna quanto accaduto” nel pomeriggio di ieri (sabato 27), mentre “esprime piena solidarietà alla giornalista Greta Beccaglia che è stata subito contattata dal presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini”.

Intervengono l’Ast e l’Ussi sulla vicenda: “Sconcerto dell’Associazione Stampa Toscana e del Gruppo toscano Giornalisti Sportivi-Ussi per quanto accaduto a conclusione della partita Empoli-Fiorentina”, che sottolinea che “l’episodio è avvenuto in diretta e sotto gli occhi dei telespettatori che hanno potuto ascoltare e vedere le reazioni della collega”.

Fra le reazioni, durissima quella di Myrta Merlino su twitter: “Due uomini. Uno la palpeggia senza remore, l’altro le dice “non te la prendere”. Come se tutto fosse normale e magari colpa sua che si offende. Un episodio vergognoso specchio di una società ancora misogina. Tutti gli UOMINI devono condannare questo schifo!!”.

La solidarietà e l’indignazione crescono a macchia d’olio, coinvolgono tutti i gruppi parlamentari in modo trasversale, la politica locale, i colleghi, le testate sportive.

Giunge la reazione di Cpo Fnsi, Cpo Usigrai e GiULiA giornaliste, sottolineando la grande professionalità della collega, ma anche la reazione tiepida del conduttore in studio, che solo al secondo palpeggiamento chiude la diretta, consentendo alla giornalista di di reagire. “Solidarietà alla collega, vittima di un gesto odioso mentre sta facendo il suo lavoro e stigmatizzano quanto detto in studio che derubrica la violenza ad atto goliardico”.