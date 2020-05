Firenze – I giornalisti dell’Agenzia ANSA sono in sciopero fino alle 7 del 17 maggio, ed altri 10 giorni di sciopero sono stati affidati al Cdr, contro l’ennesimo intervento che prevede la cassa integrazione ed un sostanziale taglio ai budget dei collaboratori annunciato dall’Azienda: scelte che minano alla base il diritto all’informazione primaria certificata e verificata assicurato dalla maggiore agenzia di stampa italiana, proprio in una fase drammatica per il Paese affrontata dai colleghi con sacrificio e professionalità nonostante mezzi inadeguati. La crisi sanitaria ha fatto sentire i suoi effetti sul mondo dell’editoria, ma è impossibile fare oggi a meno dell’informazione che l’ANSA, così come le altre agenzie, garantisce a tutti i media e a tutti i cittadini.

“Tutta l’Associazione Stampa Toscana e i suoi organismi direttivi – dice il presidente dell’Ast Sandro Bennucci – sono al fianco ai colleghi della redazione ANSA della Toscana, così come di tutti i colleghi dell’Agenzia in Italia e all’estero, il cui lavoro, ogni giorno, rappresenta la spina dorsale del sistema dell’informazione nella regione, nonostante i pesanti tagli all’organico attraverso i prepensionamenti di appena due anni fa.

L’Associazione Stampa Toscana si appella inoltre alle istituzioni toscane perché sostengano concretamente la lotta dei giornalisti dell’ANSA, da sempre baluardo di indipendenza anche nella nostra regione”.