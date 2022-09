Firenze – La preoccupante situazione dei giornalisti in Toscana, regione che figura al terzo posto nella graduatoria dell’Osservatorio del Ministero dell’Interno per aggressioni, minacce e insulti a chi fa informazione, è stata al centro dell’incontro che si è svolto oggi, 19 settembre 2022, a Firenze, tra il presidente del consiglio nazionale della Federazione della Stampa, Giuseppe Giulietti, il presidente dell’Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci e il presidente del consiglio dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, Giampaolo Marchini.

La Federazione della Stampa, rappresentata oltre che dal Presidente, anche dalla componente della giunta esecutiva, Paola Fichera, ha particolarmente apprezzato la scelta compiuta in Toscana di denunciare immediatamente alle autorità competenti qualsiasi forma di molestie o di minaccia che hanno non solo l’obiettivo di colpire la libertà di informazione, ma anche il diritto dei cittadini a essere informati.

A questo proposito è stata ribadita la volontà di procedere, sempre e comunque unitariamente, per le molestie subìte dalla collega Greta Beccaglia, come già avvenuto per Francesco Selvi contro Beppe Grillo.