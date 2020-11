Pisa – È stata inaugurata stamani in largo Marinai d’Italia dal sindaco di Pisa Michele Conti, dal vicesindaco Raffaella Bonsangue, dal presidente del Consiglio Comunale di Pisa Alessandro Gennai e dalla consigliera Virginia Mancini la panchina arancione simbolo della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.

«La panchina inaugurata oggi – ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti – è una testimonianza rispetto al tema della violenza sulle donne, un tema che ancora oggi, nonostante siamo una democrazia e nonostante ci definiamo un paese evoluto, è di drammatica attualità, perché sappiamo che ci sono ancora tante donne che rimangono vittime di omicidio o violenze. Ma non solo: al di là delle violenze, le donne nella loro vita quotidiana sono ancora oggi fortemente penalizzate, ad esempio, nel mondo del lavoro, a dimostrazione del fatto che nel nostro Paese, nonostante le grandi battaglie a partire delle prime elezioni libere a cui le donne hanno partecipato nel Dopoguerra, passando per i vari movimenti che si sono susseguiti negli anni, ancora oggi questo tipo di problematiche non sono state superate e risolte. Credo che il simbolo inaugurato oggi possa contribuire a tracciare la strada per dare pari dignità alle donne. Un ringraziamento alla vicesindaco e al comitato delle pari opportunità, sempre attente e vigili sul tema».

«Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Pisa – ha aggiunto il vicesindaco Raffaella Bonsague – ha voluto ricordare la Giornata istituita dall’assemblea delle Nazione Unite che ha indicato nell’arancione il colore scelto per questa iniziativa. Con l’emergenza Covid e la conseguente crisi economica che ha visto purtroppo acuire i fenomeni di violenza contro le donne, questa panchina e il messaggio che rappresenta assume ancora maggior valore».

Le iniziative per la Giornata proseguono questo pomeriggio (mercoledì 25 novembre, intorno alle ore 18.00) con la illuminazione di arancione sia della Torre che delle Logge dei Banchi. Online sul canale Youtube del Comune di Pisa, inoltre, il video-clip sul tema della violenza contro le donne realizzato dagli stessi componenti del comitato pari opportunità (https://www.youtube.com/watch?v=us8uol7z3Hs)

Le iniziative per la Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle donne erano iniziate già lunedì scorso quando il vicesindaco Raffaella Bonsangue e il presidente del consiglio comunale di Pisa Alessandro Gennai hanno issato sul Ponte di Mezzo la bandiera arancione con la scritta “No alla violenza sulle donne” e ad hanno esposto su di un balcone di Palazzo Gambarcorti uno striscione con analogo messaggio.