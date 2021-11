Firenze – Quest’anno, in occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Quartiere 5 in collaborazione con varie associazioni e realtà del territorio ha organizzato un ricco calendario di eventi, momenti di ricordo e commemorazioni.

Questo il programma delle attività, tutte a titolo gratuito:

Sabato 20 novembre

ore 9.30, passeggiata a Villa Vogel in collaborazione con GS Le Torri Podismo.

ore 14.30, in via De’ Vespucci a Peretola, realizzazione di una panchina rossa in collaborazione con i volontari della Fratellanza Popolare e del Progetto Vanessa (uno Sportello di ascolto e orientamento gratuito sulla violenza di genere con sede alla Fratellanza Popolare di Peretola).

Lunedì 22 novembre

ore 12, all’Istituto Avventista in viuzzo del Pergolino 8, inaugurazione di una panchina rossa alla presenza di Paola Alberti e Massimo Noli, genitori di Michela Noli (vittima di femminicidio da parte dell’ex marito), e di Alessandra Paunz, Presidente del CAM – Centro Uomini Maltrattanti. Seguiranno testimonianze.

Mercoledì 24 novembre

ore 16, in piazza I° Maggio realizzazione di una panchina rossa in collaborazione con il Centro per l’Età Libera Insieme per Brozzi – Gruppo 334 e con l’esibizione musicale degli studenti dell’Istituto Secondario “Paolo Uccello”.

Giovedì 25 novembre

ore 12, commemorazione alle Piagge, in via Lazio, con deposizione di fiori alla targa di Irene Focardi, vittima di femminicidio.

ore 15, alla Biblioteca dell’Orticoltura, via Vittorio Emanuele II 4, realizzazione di una panchina rossa in collaborazione con l’Associazione Angeli del Bello. Ci saranno letture sul tema.

ore 15.30, in piazza delle Medaglie d’Oro, letture e ricordi in nome delle donne vittime di violenza a cura dell’Associazione Nosotras, un’associazione interculturale di donne straniere e italiane, e in collaborazione con Auser Q5.

Sabato 27 novembre

ore 9.30, passeggiata commemorativa con il Gruppo Salute E’ Benessere del Quartiere 5 con partenza da Villa Pallini, via F. Baracca 150/p, percorrendo la pista ciclabile da via de’ Vespucci, via Stazione delle Cascine, via Piemonte, via San Biagio a Petriolo (sterrato) fino a via Lazio. Sosta al cippo di Irene Focardi e commemorazione.

La passeggiata è riservata a un massimo di 45 persone, a prenotazione obbligatoria da effettuarsi entro le ore 12 di venerdì 26 novembre, contattando lo 055.6583561 (lun/ven 9.30/12.30) o inviando una mail a camminare@uispfirenze.it

ore 16, con il CCN in via Carlo del Prete, commemorazione e apposizione di una targa per ricordare Michela Noli, insieme all’Associazione Artemisia, che gestisce un Centro Antiviolenza del territorio fiorentino.

Domenica 28 novembre

ore 15, nei giardini di via Morandi, realizzazione di una panchina rossa con uno spettacolo a cura di Fit Village Urban Dance, Polisportiva Tre Pietre e Il Paracadute di Icaro.