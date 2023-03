Impruneta – Pubblichiamo la nota dei Verdi dell’Impruneta diffusa in occasione della Giornata mondiale dell’acqua.

E’ già trascorso un anno da quando, in concomitanza della “Giornata Mondiale dell’acqua” dello scorso marzo 2022, i Verdi per Impruneta con una istanza presentata in Comune, chiedevano fossero prontamente riattivati i fontanelli pubblici – misteriosamente chiusi – due ai giardini pubblici di Via Ho Chi Minh, quello dei giardini di Piazza Bandinelli ad Impruneta, ed ai giardini ai Bottai. Ad oggi l’unico riattivato è stato quello ai giardini di Piazza Bandinelli ad Impruneta, gli altri restano invece a secco, ed i frequentatori delle aree pubbliche a … “becco asciutto”.

Il Comune, lo scorso agosto, ci ha risposto solo che a seguito di una ricognizione dei fontanelli pubblici, effettuata da Publiacqua, risultava la “presenza di ben 45 fontanelli sul territorio comunale”. Peccato che di questi 8 fossero indicati “dismessi”, 11 “non attivi” e solo 26 “attivi”.

Senza contare che nel 2009, sempre su sollecitazione dei Verdi, lo stesso Comune dichiarava che “delle 73 fontanelle censite quai il 50% sono quelle attualmente in funzione”. Praticamente quindi a distanza di quindici anni ci siamo presi un terzo dei “fontanelli censiti”. E quelli in funzione sono ancora diminuiti. Non è certo un record di cui andare fieri.

In passato è stata positiva l’installazione dei cosiddetti “fontanelli di qualità” (con acqua dell’acquedotto filtrata), finalizzata anche alla riduzione dell’uso della plastica per i contenitori a perdere utilizzati per contenerla. Risulta pertanto singolare che nello stesso tempo i normali fontanelli pubblici, presenti nelle diverse frazioni, che per analogia chiameremo i “fontanelli liberi”, da cui ci si può abbeverare senza particolare costi per la loro manutenzione e funzionalità, nel corso degli anni siano invece progressivamente stati disattivati o rimossi.

Il Consiglio comunale di Impruneta, facendo seguito di una petizione popolare promossa dai Verdi per Impruneta in passato ha recepito nel proprio Statuto comunale (Art 6, co.17) il “diritto all’acqua” riconoscendo “l’accesso all’acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell’acqua come bene comune pubblico” (deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 30.09.2010).

Nella “Giornata mondiale dell’acqua” del 22 marzo 2023, i Verdi per Impruneta tornano a chiedere che il Comune di Impruneta e Publiacqua, si attivino quindi per tradurre in coerenti atti e comportamenti a livello locale le dichiarazioni di principio, mantenendo la fruibilità di tutti i fontanelli pubblici del territorio, e ripristinando quelli “dimenticati”.

In particolare dovrebbero essere mantenuti attivi, o riattivati, tutti quelli censiti nelle carte degli strumenti urbanistici comunali, oltre a quelli segnalati dai cittadini.

I Verdi per Impruneta in questa occasione hanno collocato, a scopo di “promemoria”, degli ironici cartelli “AAA fontaniere cercasi per riattivare questo fontanello pubblico” (foto allegate) su alcuni simbolici “fontanelli dimenticati” ai Bottai (nei giardini), a Tavarnuzze (al ponticino per andare all’ufficio postale) ed all’Impruneta (due ai giardini di Via Ho Chi Minh e in “ Via della Fonte” , che questo poi è tutto dire!)

Da tempo i Verdi per Impruneta hanno attivato un censimento dei fontanelli pubblici del territorio comunale: la mappa interattiva dei fontanelli attualmente “registrati” è consultabile on-line dal sito web https://ondaverdeimpruneta.wordpress.com/ , dove è possibile visualizzare la localizzazione, condizione d’uso (attivo, disattivato, rimosso ..) e foto di ciascun fontanello censito.

Il censimento prosegue, invitiamo quindi i cittadini a continuare a segnalare i fontanelli, quelli esistenti ma anche quelli che negli anni sono stati disattivati o rimossi, ed inviare anche eventuali immagini e notizie in merito, scrivendo a verdi_per_impruneta@yahoo.it.