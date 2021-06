Bagno a Ripoli – Come ogni anno, sabato 5 giugno si celebrerà la Giornata Internazionale dell’Ambiente. Anche a Bagno a Ripoli saranno tante le iniziative messe in campo per sensibilizzare la cittadinanza nei confronti della sostenibilità ambientale.

Si parte da Ponte a Ema, dove nel corso della mattinata gli Angeli del Bello di Bagno a Ripoli torneranno a vestire guanti e pettorine per ripulire insieme i giardini di via Longo. “Se non avete mai partecipato non preoccupatevi, portiamo tutto noi: non vi resta che partecipare!”, assicurano gli organizzatori nel loro appello a tutti i cittadini, di ogni età, che abbiano a cuore il verde del proprio territorio. Il ritrovo per questo nuovo “CamminPulendo” è alle 9.00 in via L. Longo.

Sempre domani, alle 11.00 il parco “Silvano Nano Campeggi – I Ponti” si trasformerà in un palcoscenico teatrale grazie agli studenti dell’Istituto Gobetti-Volta che porteranno in scena lo spettacolo “Il fuoco sacro di Prometeo”. La “pièce” rilegge il celebre mito greco alla luce dell’urgenza di un cambiamento nei nostri stili di vita per il bene del pianeta. L’immobilismo a cui Prometeo è stato condannato, incatenato eternamente alla roccia, è lo stesso in cui siamo costretti noi oggi: da qui la necessità di svegliarci dal torpore e cambiare rotta verso una nuova speranza di sostenibilità. Lo spettacolo – che si svolgerà con il patrocinio del Comune – è dedicato a Wangari Mathai, la prima donna africana a ricevere il premio Nobel per la pace per il suo impegno per l’ambiente e contro il disboscamento.

Alle 19.30, l’assessore all’ambiente Enrico Minelli premierà con una targa di ringraziamento Thomas Mascia, il giovane cittadino ripolese che nei mesi scorsi ha dimostrato uno straordinario impegno e attaccamento alla propria comunità curando volontariamente il verde dei giardini di Grassina. Insieme al riconoscimento dell’amministrazione comunale gli verrà consegnato anche un tosaerba acquistato grazie ad una raccolta fondi promossa dai cittadini della frazione.

La Giornata Internazionale dell’Ambiente è anche l’occasione per fare il punto sui risultati raggiunti nel corso degli ultimi anni da parte del Comune.

“Questa ricorrenza è senz’altro un’occasione per riflettere sulle azioni da mettere in campo per la salvaguardia del pianeta – dichiara il sindaco Francesco Casini –, ma più che con le parole vogliamo continuare a portare avanti la nostra battaglia per l’ambiente nei fatti e nell’azione amministrativa di ogni giorno. Penso al nuovo Parco di Ripoli che abbiamo ufficialmente candidato al Bando Rigenerazione Urbana e che sorgerà presto, restituendo alla comunità un pezzo di territorio naturale a lungo abbandonato. Penso ai kilometri di nuove piste ciclabili che realizzeremo nei prossimi anni. Penso, ancora, all’arricchimento del patrimonio arboreo del territorio, che ha visto un saldo quasi raddoppiato: negli ultimi cinque anni è stato reimpiantato il 180% degli alberi abbattuti”.