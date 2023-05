Santa Fiora – Anche quest’anno il Parco Museo delle Miniere dell’Amiata aderisce alla Giornata Nazionale delle Miniere. Si tratta di un’iniziativa, promossa da ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, giunta alla XV edizione nella quale saranno organizzati eventi ed attività negli

ex-siti minerari dell’Amiata.

L’edizione di quest’anno si sviluppa in due giorni, il 27 ed il 28 maggio, per dare la massima visibilità e possibilità di essere fruite alle numerose iniziative che si svolgeranno nei territori dei comuni di Abbadia San Salvatore, Castell’Azzara con Selvena, Piancastagnaio e Santa Fiora.

Alla realizzazione del ricco programma hanno collaborato le Associazioni degli ex-minatori ed i gestori dei siti ex-minerari e dei musei di Abbadia San Salvatore e Santa Fiora, quali strutture che documentano e testimoniano non solo l’aspetto geologico dell’Amiata, ma anche la vita, le relazioni, il lavoro nelle miniere di cinabro e la trasformazione del minerale in mercurio. Le iniziative proposte spaziano dall’innovativo percorso a piedi o di corsa negli ambienti della miniera di Abbadia San Salvatore, che per l’occasione ospiteranno l’evento “Corriminiera”, fino ad attività classiche, per le quali da sempre si riscontra l’interesse del pubblico, come le visite agli ex- siti minerari ed alle emergenze archeologiche, culturali ed ambientali.

Tra gli itinerari attivati si segnalano le passeggiate archeo-minierarie presso le miniere del Siele, Morone, Rocca Silvana e Galleria Ritorta alla Miniera del Cornacchino, le visite ai musei ed i percorsi cittadini che conducono all’Acquedotto del Fiora.

La Giornata Nazionale delle Miniere sarà anche l’occasione nella quale saranno inaugurate mostre temporanee su oggetti di miniera e nuovi allestimenti museali. Inoltre, gli appassionati potranno recarsi nelle sedi delle associazioni degli ex minatori, oramai da anni allestite come veri e propri spazi espositivi.

I percorsi che conducono dai paesi amiatini alle miniere sono oggi immersi in importanti contesti ambientali, come le Riserve Naturali Regionali del Monte Penna e del Pigelleto, che costituiscono elementi unici ed attuali che non sono solo cornice, ma veri e propri luoghi da esplorare e vivere attraverso un unico filo conduttore che dal passato minerario ed industriale ci riporta alla purezza ed alla natura incontaminata che, nonostante l’industrializzazione passata, oggi caratterizza l’Amiata.

Il cartellone delle iniziative è disponibile sul sito istituzionale del Parco

https://www.parcoamiata.com/ e sui suoi canali social https://www.facebook.com/ parcoamiata e

https://www.instagram.com/ parcoamiata/