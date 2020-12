Firenze – Pubblichiamo la lettera aperta di Michela Monaco (Lega) al Sindaco Nardella in occasione della Giornata internazionale per le persone con disabilità.

“Oggi ricorre la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, appuntamento annuale che mette in luce le fragilità di chi vive una sfida quotidiana contro le barriere architettoniche.

Firenze non è la mia città natale, ma non posso che considerarla Casa quando penso al valore storico e culturale che esprime. Un valore che non si ferma all’arte, ma prosegue nella sua politica dell’inclusione e della solidarietà.

Il nostro obiettivo come cittadini proprio per quella che è la nostra vocazione solidale, è quello di estendere l’interpretazione di tali valori fino a comprenderne la realizzazione personale, da garantire ad ogni individuo indipendentemente dalle sorti. Ritengo però, per esperienza diretta, che non possa esistere la realizzazione personale senza una riflessione sull’accessibilità e sulla sostenibilità del nostro tessuto sociale e urbano.

La nostra sfida oggi, quindi, è tanto trasversale quanto rivoluzionaria: rendere Firenze accessibile. Una sfida che non può fermarsi alle premesse, alle implicazioni burocratiche o alle sensibilità differenti, perché il nostro compito è affermare un diritto inalienabile non solo per le persone con disabilità, ma per tutti i cittadini.

Ecco perché l’istituzione di una Task Force contro le barriere architettoniche coordinata da chi, ogni giorno, lotta per far valere i propri diritti è già una piccola rivoluzione. Se questa Giornata Internazionale ci insegna qualcosa è proprio quello di non limitarci al singolo giorno, ma sensibilizzare tutto l’anno per una Firenze visitabile e adattabile.

Le leggi ci sono, come la L.13/89 che prevede l’abbattimento delle barriere architettoniche su immobili privati, con contributi annessi. Non mancano neanche la volontà e la visione stessa di Firenze, motivo per cui rinnovo e rilancio il suo annuncio: istituiamo la Task Force contro le barriere architettoniche e rendiamo Firenze una città accessibile totalmente, riportando la nostra città in prima linea per la tutela dei diritti di ognuno”.

Michela Monaco – Consigliera Comunale di Firenze