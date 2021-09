Firenze – Per il 18mo anno consecutivo i quattro istituti di lingua e cultura di Firenze (The British Institute of Florence, Institut français Firenze, Deutsches Institut Florenz e Centro Lengua Española) uniscono le loro forze per far sì che quanta più gente possa avvicinarsi in questa occasione all’affascinante mondo delle lingue e delle culture straniere europee.

L’occasione è da sempre la Giornata Europea delle Lingue che si celebra sabato 25 settembre e rappresenta l’avvio dell’attività di insegnamento degli istituti. La Giornata è stata istituita nel 2001 dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa e celebra la diversità linguistica, il plurilinguismo e l’apprendimento delle lingue lungo tutto l’arco della vita. Numerosi eventi hanno luogo in tutta Europa.

Oltre ai quattro storici istituti di lingua fiorentini che fin dagli esordi promuovono le attività della giornata, questa edizione prevede la partecipazione straordinaria degli Archivi Storici dell’Unione Europea, una prestigiosa istituzione con sede a Firenze.

Fra le molteplici iniziative c’è il tradizionale gioco che quest’anno (ancora online) è dedicato a”I nostri 20 anni”, il ventennale dell’istituzione della Giornata. Si gioca sulla pagina facebook.com/GELFirenze.

Alle ore 10, 12, 14, 16 e 17 di sabato 25 settembre partiranno 4 brevi filmati inerenti avvenimenti socio-politico-culturali e/o linguistici degli ultimi 20 anni in Europa con relative domande.

Il gioco è gratuito e si vincono tanti premi.

Dal 1° al 4°: un corso di lingua ONLINE secondo la lingua di preferenza indicata.

5°: Visita guidata per 2 persone agli Archivi storici dell’Unione Europea presso Villa Salviati.

6°: Cinque incontri di conversazione e/o grammatica al Deutsches Institut.

7°: Un abbonamento alla biblioteca inglese (annuale).

8°: Un abbonamento alla biblioteca francese (semestrale).

Oltre al gioco, il giorno 25 settembre, nei 4 centri di lingua: test di livello, consulenza a 360°, informazioni sulle certificazioni, sconto del 20% su un corso a scelta per i nati nel 2001 e tante attività divertenti in lingua, tra cui Il latino con Asterix, origami in lingua, Machines à bulles (mostra interattiva sul fumetto contemporaneo), Cinema in V.O. e Promenade en Normandie Dessins de Joseph Le Dieu (1815-1880), vernissage con degustazione di prodotti normanni.

Informazioni: https://www.facebook.com/GELFirenze