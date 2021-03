Firenze – A quanto ammonta il consumo medio di acqua di una famiglia? Come riuscire a ridurre gli sprechi e tutelare una risorsa indispensabile per la vita, in modo sostenibile? Queste e molte altre le domande al centro del webinar “Giornata mondale dell’acqua”, in programma lunedì 22 marzo, dalle 10 alle 13,30, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e di molti amministratori di aziende nazionali attive nell’ambito della gestione delle risorse idriche.

L’appuntamento, coordinato dal geologo Mario Tozzi, fa parte della serie di webinar tematici organizzati in preparazione alla manifestazione “ETE – Earth Tech Expo”, la prima fiera europea della transizione digitale ed ecologica, in programma dal 13 al 16 ottobre a Firenze. Un appuntamento, questo, che metterà in mostra l’eccellenza italiana nella produzione di tecnologie attualmente presenti nello spazio e nelle varie missioni interplanetarie. Il webinar di lunedì 22 marzo potrà essere seguito sul canale ufficiale YouTube di Earth Technology Expo.