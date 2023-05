Firenze – E’ iniziata la Giornata mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, che si svolge l’8 maggio, stamattina alle 10 a Firenze con l’omaggio presso il Giardino Henry Dunant in Lungarno Santarosa, inaugurato nel 2017 dal Sindaco Dario Nardella, proprio in onore del fondatore della Croce Rossa, alla presenza del Presidente della CRI di Firenze Lorenzo Andreoni e una delegazione di volontari.

Un momento di festa, dedicato ai 14 milioni di volontari in tutto il mondo, 150mila solo in Italia e più di 1400 a Firenze, presenti ovunque, tutti i giorni, 24 ore su 24, per aiutare chi ha bisogno. La ricorrenza coincide con il giorno dell’anniversario della nascita di Henry Dunant, premio Nobel per la pace e padre dell’umanitarismo moderno e in questa data tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alle molteplici iniziative rivolte ai più vulnerabili. Quest’anno l’8 maggio si inserisce al termine di un lungo periodo di straordinario impegno e fatica che ha visto i volontari dell’Associazione in campo già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria e che ci ha messi a dura prova anche con il sisma turco siriano e il conflitto in Ucraina. Situazioni che si sono sovrapposte e mescolate con l’operato quotidiano di ogni volontaria e volontario al servizio della propria comunità con l’unico obiettivo di alleviare la sofferenza.

La Giornata è proseguita alle ore 12, con la consegna ufficiale della bandiera della Croce Rossa Italiana dal Presidente della CRI di Fiorentina al Comune di Firenze, rappresentato all’Assessore Sara Funaro. La bandiera della Croce Rossa rimarrà esposta per tutta la settimana nel Salone dei Cinquecento, come segno tangibile che sottolinea non solo la potenza umanitaria dell’Emblema di Croce Rossa – simbolo principe di umanità e neutralità – ma anche l’importanza del ruolo ausiliario che la CRI ha rispetto ai pubblici poteri.

A conclusione delle celebrazioni, questa notte (tra lunedì 8 e martedì 9 maggio), il David di Piazzale Michelangelo sarà illuminato di rosso a cura di Firenze Smart, come segno tangibile di riconoscimento del lavoro della Croce Rossa e della stretta collaborazione tra l’Associazione e il Comune di Firenze a favore di chi ha più bisogno.

“La Croce Rossa è cresciuta a partire dall’ispirazione di Henry Dunant e si è sviluppata seguendo i suoi 7 Principi fondamentali: Umanità, Imparzialità Unità, Volontariato, Universalità, Indipendenza e Neutralità – ha detto il Presidente della CRI fiorentina, Lorenzo Andreoni – ed è proprio grazie a questi imprescindibili valori, che opera da sempre in tutto il mondo e a tutti i livelli territoriali. Proprio qualche giorno fa, il Presidente Mattarella ha consegnato alla Croce Rossa Italiana la Medaglia d’oro al Merito della Sanità pubblica, per l’immane lavoro svolto nel corso dell’emergenza pandemica e ulteriore testimonianza della stima e del rispetto istituzionale che la CRI si è guadagnata. Questo riconoscimento appartiene a ciascuno dei volontari disseminai in tutta Italia, che ogni giorno dedicano sé stessi per la cura degli altri. La nostra Associazione, anno dopo anno, è sempre più radicata al territorio e questa occasione per festeggiarla insieme all’Amministrazione Comunale e alla città di Firenze ci rende molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi e motivati per fare sempre meglio.”

“Firenze celebra la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa – ha detto l’assessore al Welfare Sara Funaro – e ringrazia i tanti volontari e operatori della Croce Rossa Italiana e del Comitato di Firenze per quello che fanno per il nostro Paese e per la nostra comunità, portando sostegno giorno e notte ai cittadini in difficoltà. Esporre la bandiera nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, che è la casa dei fiorentini, è il nostro modo per dire grazie alla Croce Rossa e per rendere omaggio al lodevole servizio che svolge illumineremo, in collaborazione con Firenze Smart, la statua del David di piazzale Michelangelo”.