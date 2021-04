Pisa – Il 2 aprile, si celebra in tutto il mondo la “Giornata di consapevolezza sull’Autismo”, WAAD – World Autism Awareness Day – istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

“Per il Comune di Pisa – dichiara l’assessore alla disabilità Sandra Munno – questa data rappresenta una preziosa occasione per promuovere il rispetto e l’inclusione delle persone che soffrono del disturbo dello spettro autistico. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è lavorare per fare di Pisa una città fruibile e accessibile a tutti, in cui sia diffusa la consapevolezza di appartenere ad una comunità in cui ciascuno può portare il proprio contributo per vincere la sfida dell’inclusione. Per questo abbiamo apprezzato e accolto volentieri il progetto proposto dalla associazione AINSPED.”

“Il progetto dell’Associazione Internazionale Educatori Pedagogisti, a cui è stato riconosciuto il patrocinio del Comune di Pisa – spiega l’assessore – si sviluppa in un gesto simbolico quale quello di colorare una panchina del colore simbolo di questa diversità, affidando al blu, a chiunque passerà dal parco dell’Ordine di S. Stefano a Marina per giocare o si siederà su quella panchina, lo spunto per riflettere e pensare che ciascuno di noi fa parte di una comunità educante e che la consapevolezza intorno a questo disturbo, può fare la differenza.”

Oltre all’inaugurazione della panchina, il progetto promuove una campagna di sensibilizzazione per sostenere le persone con disturbo dello spettro autistico e le loro rispettive famiglie: tutto parte da un semplice Bollino blu. Le persone con ASD dimostrano spesso difficoltà nel sostenere lo stress derivante dall’attesa e questo la maggior parte delle volte si traduce nell’impossibilità loro e delle loro famiglie di poter svolgere una vita normale.

Il ‘Bollino blu’ che, nel giro di poche settimane verrà distribuito e potrà essere esposto in tutte le attività commerciali che aderiranno al progetto, diventa un segnale ufficiale attraverso cui comunicare alla clientela, che, per chi soffre di disturbi dello spettro autistico, verrà riservata un’attenzione speciale che dà diritto alla precedenza, sia nell’assistenza ai reparti che alle casse. Un gesto semplice ma un supporto prezioso per i caregiver che affrontano ogni giorno tante difficoltà.

“Il bollino blu – spiega Mariana Berardinetti, presidente dell’AINSPED – vuole rappresentare, una grande sfida educativa, umana, e di inclusione. Una condizione per la quale la partecipazione di tutti diviene necessità e stimolo. A Pisa l’iniziativa assume la triplice valenza di supportare i genitori delle persone ASD durante gli acquisti; sensibilizzare i cittadini attraverso la richiesta indiretta di cedere il posto alla cassa; rendere le attività commerciali a misura di persone con autismo”. Scegliere di esporre il bollino blu da parte dell’esercizio commerciale sarà un modo semplice per dare ciascuno il proprio contributo. Ringraziamo lo sponsor dell’iniziativa, Prontodia-AK FOTO di Kinzica Bini”

Disturbi dello Spettro autistico

Ad oggi, secondo l’Osservatorio Nazionale Autismo, che fa capo all’Istituto Superiore di Sanità, si stima che in Italia l’autismo colpisca 1 bambino ogni 77. I bambini affetti da Disturbo dello spettro autistico rappresentano quasi il 2% dei nuovi nati. Il termine autismo indica un gruppo di disturbi di natura neurobiologica più correttamente definiti Disturbi dello Spettro Autistico (ASD) i cui sintomi si manifestano precocemente e permangono per tutto il corso della vita. Pur presentandosi con manifestazioni cliniche differenti, le caratteristiche tipiche degli ASD si possono riassumere in quella che viene definita dal DSM-V Diade sintomatologica: deficit nella comunicazione e nell’interazione sociale; deficit dell’immaginazione che conduce la persona con ASD a mettere in atto una serie di comportamenti e interessi ripetitivi, ristretti e stereotipati.