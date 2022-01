Firenze – Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, istituito poco più di venti anni fa con la legge n. 211 del 2000, il Prefetto di Firenze Valerio Valenti consegnerà, in palazzo Medici Riccardi, le medaglie d’onore che il Presidente della Repubblica concede ai cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e ai familiari dei deceduti, come previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, commi 1271 – 1276.

Gli insigniti di quest’anno, residenti in provincia di Firenze, sono 5, tutti ormai deceduti. Il riconoscimento verrà ritirato da un familiare per ciascuno di loro.

In considerazione dell’attuale situazione di diffusione del virus Covid-19, la cerimonia si svolgerà in assenza pubblico.

Gli insigniti sono:

Renato CECCARELLI, internato a Hammerstein e Oberlangen (Germania) e Deblin Irena (Polonia) e deportato dal 10 settembre 1943 al 6 ottobre 1944 – ritirerà la medaglia il nipote Riccardo SACCHETTINI;

Alberto LUPI, internato nello Stalag X B a Sandbostel e nello Stalag XI B a Fallingbostel e a Ullzen (Germania) e deportato dal 10 settembre 1943 all’11 settembre 1945 – ritirerà la medaglia il figlio Roberto LUPI;

Giuseppe MINUCCI, internato a Altengrabow e Vockerode (Germania) e deportato a decorrere dal 9 settembre 1943 – ritirerà la medaglia la figlia Antonella MINUCCI;

Guglielmo PETRUCCI, internato a Drewitz e Sandbostel (Germania) e a Deblin (Polonia) e deportato dall’8 settembre 1943 al 14 aprile 1945 – ritirerà la medaglia il nipote Valdo SPINI;

Pierino SPANO’, internato a Lebach (Germania) e deportato fino al 13 dicembre 1944 – ritirerà la medaglia il nipote Andrea CENCETTI.

Nella stessa giornata, il Prefetto prenderà parte alla cerimonia organizzata dal Comune di Firenze di deposizione di una corona di alloro al Memoriale Italiano di Auschwitz, in ricordo dei caduti deportati nei campi di sterminio.

