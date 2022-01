Firenze – Il murale posto su una delle facciate della scuola primaria che porta il nome di “Anna Frank” per commemorare la giovane vittima del delirio nazista. Realizzato dagli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana verrà inaugurato domani 26 gennaio. E’ un’immagine significativa per la Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio.

Quest’opera si propone di trasmettere la storia di Anna Frank, una ragazza ebrea tedesca morta nel campo di concentramento di Bergen-Belsen, che durante il periodo in cui lei e la sua famiglia si nascondevano dai nazisti scrisse un diario, e divenuto il simbolo della Shoah

Il progetto nasce da uno scambio con il Dirigente scolastico dello scorso anno Annalisa Savino, la quale propose al Dirigente, Laura Lozzi, di realizzare un murale su Anna Frank per rivalutare l’estetica dell’edificio scolastico e nello stesso tempo realizzare un’opera commemorativa.

Attraverso il murales i bambini della scuola possono conoscere la sua vita e, con la sua storia, celebrare il giorno della memoria imprimendo un significato non solo storico ma anche didattico. Le future generazioni conosceranno così, sotto forma di un dipinto, una pagina orribile del nostro passato, e aiuterà i ragazzi a comprendere meglio quella triste vicenda.

Così commenta uno studente, ideatore insieme ad altri del murale: “Quello della memoria è un giorno che racchiude una parte della nostra storia e come tale non dobbiamo mai dimenticarcene soprattutto per gli orrori e le sofferenze che l’olocausto ha portato a milioni di persone. Ed è soprattutto merito di testimonianze come il diario di Anna Frank e i racconti dei sopravvissuti che ancora oggi ne parliamo ed è nostro compito continuare a tramandarle anche grazie a iniziative come quella del murale per questo ritengo di essere felice di aver potuto contribuire nel mio piccolo a trasmettere questo messaggio soprattutto ai bambini più piccoli”.